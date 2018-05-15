純網銀開打 Line傳結盟遠傳

2018年05月15日 04:11 中國時報 朱漢崙 、 林淑惠 ／台北報導 ／台北報導

純網銀戰局提前開打，消息人士指出，Line來勢洶洶，同步爭取銀行及電信業者結盟，電信這塊鎖定結盟遠傳，近期內角逐純網銀執照爭奪戰的團隊就會正式成形。

至於中華電信據傳計畫爭取兆豐銀等公股行庫組團，知情人士指出，中華電信另外還會再找一家電子商務業者，以開發純網銀成立之後的「網購」商機。由於金管會只打算發出2張純網銀執照，據悉，先前除傳出中信、台新、王道、國泰等銀行評估申請，富邦也曾表達對純網銀的興趣，由於富邦集團除了富邦金也有台灣大哥大，未來是否形成電信三雄搶2張執照的激烈戰局，市場高度矚目。

知情人士指出，Line已在上周向多家國銀提出邀請，目標是找10～12家銀行，每家出資4～5億元，達到100億元的資本額，且符合金管會所規定「銀行股東占比超過50％」兩大門檻。其中，曾和Line合發Line Pay卡的中信銀，還有和遠傳同一集團的遠銀，都是Line鎖定的銀行股東。

相關人士表示，中華電除接觸兆豐銀，也希望尋求其他公股銀行為合資夥伴，一銀也已被徵詢出任股東；至於華銀、合庫等，中華電信也將陸續接觸。

由於兆豐銀當年是由交通銀行與中國商銀二合一，因此在長期股權投資上，彈性可放大到被投資公司資本額的25％為單一公司投資上限，因此估計純網銀100億元資本額中，兆豐銀將可投資25億元，一旦中華電信團隊得標，兆豐銀入列前2大股東的機率相當高。

針對Line爭取遠傳電信經營純網銀一事，遠傳總經理李彬表示，遠傳沒有參與投資。

(中國時報)