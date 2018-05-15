兩大韓音樂劇 來台深情一夏

2018年05月15日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

夏天來台中國家歌劇院看音樂劇！「深情韓國系列」推出兩部韓國音樂劇都令人驚豔，7月是被譽為搖滾音樂劇神話經典的《搖滾芭比》；8月則是香港導演王家衛讀完劇本激賞之餘，並參與投資的原創音樂劇《光的來信》。台中國家歌劇院藝術總監王文儀表示，繼去年《木蘭少女》完售、日本音樂劇《死亡筆記本》達9成9票房佳績，今年兩大音樂劇預計將吸引更多觀眾走入劇場。

《搖滾芭比》的故事背景發生在柏林圍牆倒塌之前的年代，東德男孩勇敢選擇為愛變性，但因為變性手術失敗，而慘遭愛人遺棄；人生因為身體的缺陷，帶來更多的憤怒與遺憾，雖再墜入愛河卻又度被撕裂，經自組搖滾樂團「The Angry Inch」，透過她最愛的音樂，唱出心中傷痛的吶喊。

被喻為搖滾音樂劇神話

《搖滾芭比》音樂劇已經於英國、澳洲、德國、加拿大及日本等國家演出，台灣曾經改編成中文版本演出。經授權，由SHOWNOTE製作演出的韓語版本《搖滾芭比》，2005年起演出至今已經超過2000場次，創下韓國音樂劇票房的傳奇神話，此次來台演出的卡司，有首演即加入陣容的吳萬石以及2017年加入的Michael K. Lee，分別演出韓語版與英文版的海德薇格，分別唱出對愛的勇敢以及脆弱。

獲韓國文化藝術委員會主辦「2016 Glocal Musical Live原創劇本大賽」首獎搬上舞台的音樂劇《光的來信》( Fanletter)；初次公演即獲韓國觀眾票選原創音樂劇第一名和期待再次公演的原創音樂劇第一名。

獲原創音樂劇冠軍

《光的來信》故事背景以1930年代韓國歷史文壇小說家李相泰、金裕貞等文人佚事作為創作靈感，講述小說家與讀者書信往來，表達對文學的寄託與愛的期待；藉由不同的敘事線所交織刻劃的多重人性深邃告白，帶領觀眾重返復古文青含蓄且濃烈的情感世界。

《搖滾芭比》將於7月20日至22日登場、《光的來信》則在8月17日至19日推出，同步於5月15日起開放歌劇院會員預購、5月22日全面啟售，多種套票優惠組合，詳情請上歌劇院官網＜http://www.npac-ntt.org/index＞ 查詢。

(中國時報)