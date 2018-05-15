布拉瑞揚創作 擁抱布農歌謠

2018年05月15日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

編舞家布拉瑞揚2014年返回台東、成立布拉瑞揚舞團。這次布拉瑞揚舞團首度與羅娜薪傳音樂團合作，攜手演出全新作品《路吶》，邀請民眾感受台灣原生的肢體與樂音。

台中國家歌劇院藝術總監王文儀表示，這次駐館藝術家布拉瑞揚走進中部山區，看見、聽見布農族原住民的文化底蘊，透過藝術家的雙眼，創造全新藝術視野，也讓布農族的聲音再次被世界聽見。

來自台東排灣族的布拉瑞揚，首次翻越中央山脈踏查拜訪一山之隔的多個原住民部落。在信義鄉羅娜村，布拉瑞揚與舞者們被部落神聖優美的歌聲吸引停留，決定一起合作。

位於信義鄉的羅娜部落為台灣人口最多的布農族部落，拜土地與雨水之賜，農作與觀光不輟，但部落的傳統歌謠卻日漸消失。

「沒有踏進羅娜村之前，我並不認識這份屬於布農族的天籟之聲，但很感動部落可以一起有心保存，分享祖先故事傳承古謠。」布拉瑞揚說，舞者在學唱的時候，發覺布農族的分部比想像中困難，「當他們帶著這些旋律回到台東進行創作，發現還是要與羅娜部落的人坐在一起，打開耳朵用心聽，才能使歌與舞融合。」

今年三月布拉瑞揚與舞者再度來到羅娜部落進行部落巡演，一同為即將來到的小米播種農事準備，專心將這段生活經驗，轉換成為《路吶》的創作能量。

布拉瑞揚舞團《路吶》將於5月19、20日演出，地點在台中國家歌劇院。

(中國時報)