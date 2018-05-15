王道銀行推繳稅信貸 輕鬆還

2018年05月15日 04:11 中國時報 梁仕昌／台北報導

王道銀行（O-Bank）針對消費者繳稅季節周轉資金的需求，日前推出寬限期信用貸款，提供消費者前3個月僅需繳利息的彈性貸款方案，利率2.68%起；此外，王道銀行針對新竹科學園區員工推出「竹科專門店」信貸專案，不僅提供一段式貸款優惠年利率1.68%，客戶完成全程線上自行申貸可享優惠手續費新台幣88元。

手續費最低88元

王道銀行推出的寬限期信用貸款，自即起至7月31日止，年收入達新台幣24萬元以上的客戶即可申貸，分2階段還款，前3個月僅需繳利息，第4個月起依本息攤還法，支付包含本金及利息的固定還款金額，根據客戶不同的申貸條件，提供最長7年的貸款期限，以分攤消費者的還款負擔，年利率最低2.68%起，申貸手續費新台幣6,000元，貸款額度最高新台幣300萬元。

而為新竹科學園區員工推出的「竹科專門店」信貸專案，自即日起至7月31日止，提供依據1個月期定儲利率加0.61%的一段式貸款優惠年利率，年利率目前為1.68%，還款方式則依本息攤還法，每個月支付含本金及利息的固定還款金額，貸款年限最長可達7年，貸款額度最高為新台幣20萬元，且客戶若自行完成全程線上申貸流程，更可享優惠申貸手續費新台幣88元。

資金周轉更彈性

王道銀行個人金融事業執行長宋靖仁表示：「王道銀行身為全台首家原生數位銀行，自推出全程線上信用貸款後，消費者只需透過手機，即可線上24小時隨時申請信貸，現因應消費者納稅季節的資金需求，推出寬限期信用貸款與『竹科專門店』信貸專案，希望透過簡單、優惠的貸款專案，減輕消費者在納稅時節的經濟負擔。」

王道銀行寬限期信用貸款專案之詳細辦法請見：https://www.o-bank.com/web/Event/Loan_PL/index.html

王道銀行「竹科專門店」信貸專案之詳細辦法請見：https://www.o-bank.com/web/Event/loan_1070731/index.html

(中國時報)