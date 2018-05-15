中壽藥師到府服務再升級

2018年05月15日 04:11 中國時報 魏嘉虹／台北報導

2018年台灣正式邁入高齡社會，平均每7位就有1位是高齡者，中國人壽長期關注社會脈動，2014年領先業界與政昇藥局合作，提供藥師送藥到府服務，為高齡者或行動不便者解決領藥、用藥問題。今年中壽進一步推出藥師到府服務升級版，增加藥品分包服務及空白理賠申請書送到府，民眾只要透過中國人壽管道申請，至2018年12月31日前皆可享有2次免費藥品分裝服務。中壽攜手社會，達到民眾妥善運用醫療資源、保險發揮保障功能、藥師發揮專業功能三贏局面，讓保戶關懷更有溫度。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，至2017年底台灣慢性病患約1,020萬人，其中領有慢性病連續處方箋者約600萬人，人數逐年成長。隨著慢性病患者增加，中壽的藥師到府服務也跟著升級，除原有的送藥到府、用藥諮詢、健檢報告分析建議及長照諮詢等4大服務外，進一步提供藥品分包服務及空白理賠保險金申請書送到府。由於慢性病連續處方箋每一次領藥皆為1個月的藥量，傳統的藥袋會將相同藥品分別放在同一袋，但對於藥品過多、用藥時間不同及年長的患者而言，常會有吃錯藥或忘了吃藥的情形發生。為免除因重複或於錯誤時機服藥，導致不良反應，藥品分包服務由藥師貼心地將多種藥品分裝成一包一包，將藥品依食用時間分裝清楚，進而降低不當用藥的風險。此外，保戶若有理賠申請需求，也可透過藥師免費代送空白理賠申請書到府服務，申請理賠更便利。

中壽與政昇藥局合作推出「藥師到府服務」，家中有定期領用連續處方箋需求的保戶，撥打專線(0800-088-366)、傳真、網路及Line聯繫，只要告知為中壽保戶或其家屬，並備妥處方箋正本及健保卡相關資料後，由合格的專業藥師將藥品送至指定地點。

(中國時報)