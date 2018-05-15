渣打銀行打造全新品牌形象

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中國時報
郭隆富／台北報導

渣打國際商業銀行正式推出一項全球性的品牌形象活動，將其品牌承諾「Here for good 一心做好，始終如一」，進一步提升至「Good enough will never change the world 淬鍊不凡，行無止境」。

渣打集團在2010年提出「Here for good 一心做好，始終如一」的品牌承諾，宣示了渣打成為促進經濟發展時的一股正向力量，並期許為社會帶來正面的影響。新的品牌形象活動維持原先的品牌承諾，但更聚焦於渣打銀行將如何在阻礙全球經濟繁榮和商業發展所面對的問題上，提供解決的助力。

規畫「Good enough will never change the world 淬鍊不凡，行無止境」品牌形象活動前，渣打集團以18個月的時間深入探討渣打的價值觀和「Here for good 一心做好，始終如一」品牌承諾的意義。此項計畫訪問了數百位客戶，並蒐集渣打全球85,000名員工的意見和價值觀。

此次品牌形象活動透過一系列激勵人心的短片呈現，片中人物因為不滿足於「這樣就好」的目標，而完成了超越自我的成就。首先登場的影片主角是牙買加短跑選手、也是奧運金牌得主波特(Usain Bolt)，由知名獲獎電影導演Asif Kapadia執導。

此一品牌形象活動自即日起在台灣、香港、韓國、新加坡和英國同步啟動，並將於2018年陸續推廣至渣打銀行其他的營運據點。歡迎觀看「短跑冠軍」篇短片：https://youtu.be/bJ_NDYAB-5U

(中國時報)

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