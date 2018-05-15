陸航母志在遠洋 非反擊美國

5月13日上午7時許，數艘拖輪將大陸國產航母拖離大連造船廠碼頭。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

大陸第二艘航母日前正式出港「海試」，引起外界關注。北京大學海洋戰略中心執行主任胡波在《中國新聞周刊》刊文指出，發展航母是大陸遠洋戰略一部分，而非為了增加與周邊國家或美國博弈較量的籌碼。他說，航母並不是為了反擊美國介入台灣問題，大陸近海其他反干預力量，已足夠勝任這項任務。航母對於解決台灣問題和反擊美國介入當然有些用，但尚處於「配角」位置。

陸反干預 現有力量能勝任

大陸《中國新聞周刊》昨日刊登胡波〈國產航母海試：中國航母志在遠洋，而非近海〉專文指出，大陸首艘國產航母日前出港「海試」，引起海內外防務界和軍事發燒友矚目。

文章稱，大陸奉行和平解決爭端的政策，即便真有心使用武力或強制手段解決與日本及部分東南亞國家的海洋爭端，航母也非主要作戰平台，用其解決近海海洋爭議性價比過低。

至於是否「為了在台灣問題上，反擊美國介入？」文章稱，在面對美軍航母打擊群可能介入方面，大陸也不太可能以航母對航母。目前大陸航母與美國航母仍存在相當大的差距，況且大陸近海的其他反干預力量已足夠勝任這項任務。客觀來看，航母對於解決台灣問題和反擊美國介入當然有些用，但尚處於「配角」的位置。

差距大 不可能航母對航母

文章強調，發展航母是大陸遠洋戰略一部分，是大陸走向深藍，承擔國際責任，成為世界大國的基礎，而非為了增加與周邊國家或美國博弈較量的籌碼。近海不應是大陸航母主要活動場所，大陸毗鄰的西太平洋和北印度洋才是大陸航母有所作為的區域。

可能還將繼續在南海和台海附近進行演習或訓練，但在這些區域進行戰備執勤的意義不大。

(中國時報)

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