台灣鳳梨前進上海 受矚目

高雄果農為大陸採購商介紹金鑽鳳梨，對自家農產品有絕對的信心。（黃珈綺攝）

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中國時報
／上海報導

第一屆中國蔬果運銷展14日在上海市跨國採購會展中心開幕，高雄市政府農業局率6家農民團體參加，從金鑽鳳梨到冷凍蔬果、香蕉加工品，受到熱烈歡迎；採購商現場試吃，直言台灣鳳梨風味大勝東南亞產品，採購意願強烈。

此次挑選參展產品，不只要求新鮮美味，更講究吃得健康、安心，以「安心農產」為主軸，有台灣農產履歷認證冷凍蔬果、天然果乾，旗山香蕉果乾及抗性澱粉、芳境冷凍玉荷包、冠瀧鳳梨及檸檬濃縮汁等，期望高雄精品蔬果行銷全大陸市場。

去年全台鳳梨出口量2萬7000多噸，大陸是最大市場。昨天在上海展場，大樹區冠瀧果菜合作社與月光山蔬果運銷合作社的金鑽鳳梨，果皮光亮、果肉香甜，吸引大陸貿易商詢問與試吃，採購商表示，台灣鳳梨與東南亞鳳梨有明顯差異，一定受大陸消費者歡迎。

加洲果菜合作社的型農夫妻檔柯竣議、陳慧菁，帶來他們研製可長期保存的冷凍蔬果，不但沒有檢疫問題，又可通行全球，保留原有蔬果營養成分，受矚目。

旗山果菜運銷合作社耕耘香蕉外銷近50年，為台灣三大香蕉出口商之一，第三代掌門人郭泰呈，研發香蕉加工品，從青香蕉提煉出抗性澱粉，加上擁有日本專利技術的益生菌，開發圓芳輕纖盈健康產品，行銷全球。

高市農業局簡任技正陳瑩蓮表示，以往參展都以食品展為主，這是首次參加以生鮮蔬果為主的蔬果展，水果出口可調節產能，有助穩定產銷，透過這樣的展銷平台開拓更多通路，希望讓高雄優質蔬果行銷至大中華地區。

海關統計，2013年起大陸已成台灣農產品輸出最大市場，至2017年突破10億美元，高雄生產的芭樂、鳳梨、金煌芒果及蓮霧受歡迎。高雄市政府近年輔導優質農產品取得GLOBAL G.A.P.認證，提升國際競爭力，幫助年輕農民翻轉農業、走向國際。

(中國時報)

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