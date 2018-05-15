旗袍舞、和服秀 福岡競豔

2018年05月15日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

台灣中華旗袍文化藝術交流學會與上海中外文化藝術交流協會，日前連袂應九州日本文化協會之邀，齊聚日本福岡，展現兩岸與東瀛傳統服飾之美，迎來一場中華旗袍與日本和服文化的藝術交流饗宴。

大會11日由主辦單位九州日本文化協會會長張晶致歡迎詞揭幕，節目包含台灣旗袍舞、日本茶道花藝、舞藝、日本傳統和服及中華百年旗袍展示。

中華旗袍學會理事長石淑平表示，她帶領學會組成一支橫跨30至60歲年齡層，兼具優異表演經驗的美麗隊伍，代表台灣前往福岡交流。期間，以新古典時尚藝術合併旗袍現代爵士舞，獲得熱烈掌聲與一致好評。

同台有來自上海中外文化藝術交流協會旗袍藝術專門委員會會長劉佩珠率領的近50位會員，一同展示優雅婉約的百年旗袍藝術。活動內容精彩富高度藝術性，文化底蘊豐富，是一場極成功的中日文化藝術交流。

石淑平指出，中華旗袍學會以行動展現推動旗袍文化決心，肩負傳承文化重要使命，繼首次前往模里西斯做時尚旗袍表演交流後，再次代表台灣與日本和服藝術交流，此舉亦是引領台灣旗袍界新創舉，雙方暢談為中華旗袍文化、日本和服及傳統藝術研討永續交流計畫。

兩岸與日本三地表演者齊聚於福岡，展開盛大文藝交流。大陸駐福岡副總領事孫忠寶、福岡縣地域振興部國際局局長武濤研二郎、福岡市議員喬田和義、上海中外文化藝術交流協會副會長王國富及九州日本文化協會理事長小川忠義等貴賓與會。

(中國時報)