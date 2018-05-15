美使館遷耶城 以巴流血衝突

2018年05月15日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國14日將駐以色列大使館由特拉維夫遷至耶路撒冷，大約3萬5000名巴勒斯坦人在以巴邊界發動示威，並與以國邊界駐軍發生激烈衝突，以軍對抗議群眾開火，造成至少43名巴人死亡、逾1800人受傷。美國總統川普只關心使館開幕，他在推特發文稱，「這是以色列美好的一天」；巴勒斯坦政府則形容這是「可怕的屠殺」。

以控哈瑪斯領導恐攻

為了防止巴勒斯坦人製造事端，以色列當局動員大批軍警，執行遷館典禮維安工作，使館周邊部署千名警力，約旦河西岸占領區和加薩走廊的軍隊人數也倍增。14日中午開始，大批抗議群眾聚集在以巴邊界的12個地點，試圖強行越過邊界，以軍派出無人機向他們投擲催淚瓦斯，並開槍射擊，混亂中至少43人喪命，其中大多是被以軍射殺，受傷人數則超過1800人。

這是今年3月30日加薩走廊爆發「返鄉大遊行」以來，巴人與以國士兵衝突最致命的1天。連日來在示威抗議活動中喪生的巴勒斯坦人，可能會突破百人，另有數千人受傷。

以色列軍方發布聲明，宣稱控制加薩走廊的政軍組織哈瑪斯「領導了這次恐怖攻擊行動」，部分抗議群眾向駐軍投擲爆裂物、燃燒的輪胎與石塊，並將風箏點燃放入以國上空，墜落後引發火災。

在此之前，以色列軍方曾在加薩地區空投傳單，呼籲巴人不要靠近邊界。傳單警告將對任何試圖破壞安全柵欄、襲擊以色列軍人及平民的行為進行堅決回應。

基地籲對美發動聖戰

美國將大使館遷往耶路撒冷，在全球穆斯林世界引發激烈反應。恐怖組織「基地」13日發布影片，呼籲穆斯林對美發動聖戰。基地組織首腦札瓦希利在1支長5分鐘、題為「特拉維夫也是屬於穆斯林的土地」影片，指控巴勒斯坦自治政府「出賣巴勒斯坦」。他還說，川普的態度「清楚揭發了現代十字軍的真面目。休戰和姑息這套對他們不管用，唯有透過召喚和發起聖戰對抗才有效」。

伊朗最高國家安全委員會書記沙姆哈尼14日表示，美國將大使館遷往耶路撒冷，將使以色列更接近毀滅。他說，「這一災難性的舉措將使全世界穆斯林更團結一致，捍衛自己的神聖性，同時也將加速偽猶太復國主義政權的滅亡。」

(中國時報)