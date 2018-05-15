美以沙結盟 巴勒斯坦被邊緣化

2018年05月15日 04:11 中國時報 王嘉源

以伊朗為假想敵，美國、以色列及沙烏地阿拉伯在中東地區的結盟態勢已然成形，華府退出伊核協議就是明證，如今美國駐以大使館正式遷至聖城耶路撒冷，沙烏地僅冷淡回應，甚至傳出向巴人施壓逼其接受現實，顯示隨著中東格局變化，巴勒斯坦問題已被邊緣化。

去年12月初，美國總統川普宣布承認耶路撒冷為以色列首都，即表明對中東平衡政策已經結束，轉而力挺以色列到底。就在此大背景下，川普呼應以色列總理納坦雅胡的主張，不顧歐洲盟邦強烈反對，獨斷退出伊核協議，重啟制裁伊朗政策。

沙烏地與美國也是盟友，但關於以巴衝突，沙烏地過去與以色列一直勢同水火，且是巴勒斯坦的大金主之一。然而，去年6月沙烏地新王儲穆罕默德掌權後，愈益敵視伊朗，隨後在川普女婿、白宮中東特使庫許納穿針引線下，穆罕默德與以色列愈走愈近，開始結盟抗伊。

在此情況下，巴勒斯坦問題明顯受冷待。因此，現今對中東的關注焦點，不在於美國搬遷使館，而是憂慮以色列是否有意藉伊核問題，向伊朗採取進一步軍事行動，擦槍走火引發區域戰爭。

敘利亞內戰期間，伊朗在敘境建立龐大軍事網絡，招攬8萬名什葉派民兵、部署革命衛隊精銳「聖城旅」，特別是在靠近戈蘭高地的南部地區。伊朗似有意開闢新戰線，從多面夾擊以色列，而以方的目標便是防止伊朗得逞。

上周以色列對敘境伊朗軍事設施發動空襲，以軍稱其攻擊目標與「激進軸心」（Radical Axis）有關，這個軸心指的就是伊朗、敘利亞、黎巴嫩政軍組織「真主黨」，以及控制巴勒斯坦自治區迦薩走廊的巴人政軍組織「哈瑪斯」。

在哈瑪斯鼓動下，迦薩民眾3月底起在邊境與以軍爆發流血衝突，至今仍未平息。隨著美國大使館正式遷至耶路撤冷，伊朗勢將趁機煽動反以情緒，令以色列腹背受敵。

(中國時報)