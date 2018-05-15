歐企與伊朗貿易 恐遭美制裁

2018年05月15日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普日前不顧歐洲盟邦極力反對，片面宣布退出2015年聯合國安理會5個常任理事國、德國與伊朗簽署的《聯合全面行動計畫》（伊核協議）。由於英法德等盟邦均唱反調、堅持履行協議，美國國務卿蓬佩奧13日提議，美國與盟邦共同與伊朗重新談判，以達成更好的協議。而鷹派美國家安全顧問波頓則強硬向盟國施壓，揚言美國不排除制裁與伊朗做生意的歐洲企業。

蓬佩奧接受福斯新聞訪問時稱，川普退出伊核協議，並非針對歐洲盟邦，而是要防止歐洲國家或企業協助伊朗取得核武。美國將努力與歐洲盟邦密切協商，「期望在未來幾周內」，獲致可防止伊朗惡意不履行義務、能真正有效保護世界與美國的更好協議。

德國總理梅克爾、法國總統馬克洪與英國首相梅伊日前曾共同呼籲華府「確保伊核協議主體結構維持不變」，梅克爾與馬克洪後來皆表明，願努力將伊核協議修改到更加完善，但不同意變動協議的主體部分。

美國國安顧問波頓在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」節目中強硬表示，美「有可能」對繼續與伊朗往來的歐洲公司施加制裁。他宣稱，華府是否祭出制裁，「取決於各國政府的作為」。

波頓也稱，他相信歐洲盟邦最後會與美國站在同一陣線，「我認為歐洲人最終將會明白，支持美國的立場符合他們的利益。」

波頓深信伊朗未曾真正想放棄獲取核武。他更強烈質疑，2015年的伊核協議反而為伊朗發展核武提供保障。波頓稱：「首先必須從伊核協議本身的根本缺失著手。它基本上阻止不了伊朗取得核武，且為伊朗持續努力獲取核武提供了掩護。該協議若繼續存在，將給予伊朗特殊的經濟好處，卻得不到伊朗任何屢行協議的保證。」

(中國時報)