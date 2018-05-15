俄外長批美 重要協議都想改

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中國時報
／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫14日在莫斯科與到訪的伊朗外長扎里夫會談時表示，美國想方設法試圖修改一些重要的國際協議，而2015年的伊核協議對俄羅斯等國家來說有合法利益，各國必須共同予以維護。

俄羅斯衛星通訊社報導，拉夫羅夫說：「很遺憾，我們再次看到華府當局試圖修改一些重要的國際協議，比如《共同全面行動計畫》（伊核協議），還有歐盟問題相關協議以及其他一系列協議。」拉夫羅夫稱，未來幾天他將與「五常加一」其他成員討論美國退出伊核協議後的協調行動。五常加一是指陸美英法俄等5個安理會常任理事國和德國，這6國於2015年與伊朗達成伊核協議。

伊朗外長扎里夫13日在他這次出訪的首站北京，與大陸外長王毅會談。王毅表示，伊核協議來之不易，有助於維護國際防核擴散體系和中東地區和平與穩定，中方將繼續努力予以維護。

在訪問大陸、俄羅斯之後，扎里夫將前往歐洲。分析人士稱，這是美國退出伊核協議後，伊朗展開的重要外交攻勢。伊朗希望穩住協議其他締約國，保住伊核協議繼續生效。

扎里夫15日將在布魯塞爾與英、德、法外長會談，英國首相梅伊辦公室稱，梅伊14日致電伊朗總統魯哈尼，表示英國及其歐洲盟邦依然支持伊核協議，伊朗必須繼續遵守協議承諾。

(中國時報)

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