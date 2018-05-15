敏感日開館 伊凡卡代川普出席

2018年05月15日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國駐以色列耶路撒冷大使館昨天正式啟用，美國第一千金伊凡卡與夫婿庫許納及財政部長穆努欽到場祝賀，總統川普雖然不克前往，但透過影片致詞。川普稱，耶城是以國首都，這是「擺在眼前的事實」。庫許納則強調，川普是唯一「言出必踐」的美國總統。

新使館開幕典禮由駐以大使弗里曼主持，華府代表團則由副國務卿蘇利文領軍，陣容包括穆努欽、庫許納和伊凡卡伉儷、川普的中東特使格林布拉特與12名國會議員。庫許納致詞時表示，「過去的總統在任期間，都不敢實踐諾言，遷移使館，但這個總統（指川普）做到了。川普總統一旦做出承諾，就會言出必踐」。他還指，上周川普宣布退出「危險、有缺陷、單方面」的伊朗核協議，代表他遵守了另一項承諾，「我們再次向世界證明，美國是值得信賴的。」

川普在預錄的影片中表示，「今天終於正式開放美國在耶城的大使館，恭喜！我們等待了很久。多年來我們都沒有承認擺在眼前的狀況，事實就是，以色列的首都就是耶路撒冷。」

以色列為慶祝此一重大「外交勝利」，內閣13日端出5.6億美元（約台幣167億元）資金方案，用以強化對耶城的控制。美國國務卿蓬佩奧同日也強調，「中東和平進程絕對沒有死亡。我們很努力，希望能成功。」大陸、俄、英、法、德等反對遷移使館的國家皆未派大使出席。

美國原本就在耶城設有總領事館，專責耶城以及巴勒斯坦治理的約旦河西岸與加薩走廊3個地區的事務，功能等同大使館。該總領事館分別在納哈拉特席瓦（Nahalat Shiva）及阿諾納（Arnona）2區設有辦公建築，臨時的新大使館就設在阿諾納。

美國國會早在1995年就通過法案，承認耶城為以國首都，但歷任總統皆基於政治敏感性和安全考量，未採取實際行動。川普去年底表態承認耶城為以國首都，2月又下令將使館遷至耶城，並選在以色列建國70周年國慶當天舉行揭幕儀式。由於隔日就是以色列建國後，超過70萬巴勒斯坦人被迫逃離或遭驅離家園的「災難日」（Nakba），因此對巴人來說，美方的決定充滿挑釁意味。

(中國時報)