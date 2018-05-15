警破大麻窟 1.7億元毒品報銷

2018年05月15日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

調查局台中市調處14日宣布破獲大型大麻農場案，在彰化縣和美鎮住宅區的透天厝內查獲大麻植株383株、乾燥大麻及犯罪工具，並逮捕蔡姓主嫌及梁姓製毒師傅2人，初估收成後製成毒品市價逾新台幣1億7000萬元，已進一步追查幕後販毒管道。

牆上寫勉語 拜廟求豐收

台中市調查處14日陳列出383株大麻盆栽，濃烈大麻味衝鼻而來。調查處指出，蔡、蔡2嫌均無相關農業背景，是透過國外網站學習大麻種植技術，自大陸淘寶網取得大麻種源，卻已大規模繁殖出3代的大麻，第1代已開花成熟可收成。2嫌供稱，經多次試種，年初有重大突破，才開始大規模栽種。

檢調發現，蔡嫌2人為精進種植技術，還在牆上寫下「業精於勤，荒於嬉，力爭上游」等標語來自我勉勵。專案人員日前跟監發現蔡嫌到附近廟宇參拜祈求「豐收」，也佯裝信徒隨他進廟祈求「破案」，總算神明保佑順利破案。

台中市調查處去年12月獲報，指稱37歲蔡嫌在彰化種植大麻，供應中部地區各大夜店、KTV等處所，會同保三總隊、台中憲兵隊組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組本月11日前往彰化縣和美鎮蔡嫌的大麻農場外蒐證，但因蔡嫌心思縝密，將控溫冷氣室的外機全部包藏起來，從外觀無法洞察。專案小組查探發現蔡嫌在透天厝後方小巷內裝設排風扇，趁深夜派身材嬌小的女調查官潛入後巷，果然聞到淡淡大麻味，才確認農場位置。

隱匿排風孔 難掩大麻味

專案小組搜索3層樓高的透天厝內，發現蔡嫌在不同樓層分別種植3批大麻，現場起獲大批工具及383株盆栽大麻，逮捕蔡、梁2嫌。

檢調說，蔡嫌2人利用電子器材全天候管控溫度、濕度及照明等栽植設備，製毒技術能力精良，栽種品質及數量均屬國內罕見，所查獲大麻株收成後製成大麻菸、大麻膏等毒品，初估總市價超過1億7000萬以上。檢察官訊後聲押2嫌，但法官裁定2嫌各以10萬及20萬元交保。

(中國時報)