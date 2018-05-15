放眼博弈市場 萬能17生獲證照

萬能工商17名餐飲科學生接受為期2個月密集培訓，順利取得Black Jack21點認證，14日學生現學現賣，示範翻牌技巧。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

看準全球博弈市場人才需求量大，嘉義縣萬能工商今年申請導入娛樂事業管理課綱，打算把博弈納入正規課程，並和稻江科技暨管理學院結盟，開設博弈社團，近日已有17名高一生取得Black Jack21點博弈證照，成為全台年紀最小的「荷官」。

前幾年離島炒博弈公投時，萬能工商已默默投入經費，在校內建置賭桌等博弈設施，並獲得麗星郵輪贈送1套百家樂活動式專業賭桌，2013年博弈教室啟用，校方以社團模式讓學生玩票學博弈，新學期校方聘請中華民國博弈管理學會理事長黃雍利到校授課，經2個月密集培訓，首批17名學生已在11日通過21點國際認證測試。

黃雍利說，這群全台最年輕的「荷官」已取得第一張入門票，但要進入專業賭場當荷官，至少還要通過百家樂和輪盤認證2張證照，因學生還年輕，且當荷官需年滿21歲，學生仍大有可為，未來除持續精進專業技能，外文能力也需進一步補強。

17名學生大多嚮往到國外賭場工作，理由不外乎薪水高、工作年齡不受限制，還能到外國生活，黃雍利表示，目前國內的認證已獲得亞洲40多家，全球70多家賭場飯店認可，像稻江有10多位校友在國外賭場工作，月薪台幣5萬元起跳，還不包括小費，比起22K，確實很吸引人。

萬能校長林昱岑指出，雖國內博弈法案未過，但學校把眼光放遠，9月起將導入娛樂事業管理課綱，提供學生未來多元就業專職技能。黃雍利說，以亞洲國家為例，每年包括郵輪上的賭場職缺多達上百個，近年有不少賭場直接到台灣找人，卻供不應求，博弈產業人才培育，是幫台灣學生開闢一條就業管道。

(中國時報)

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