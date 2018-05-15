線上假開賭 送上7帳簿6凍結

台北市刑大偵4隊查獲車手團蒐購金融帳戶，查扣71本存摺。（警方提供）

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中國時報
／台北報導

以高姓男子為首的不法集團，涉嫌假冒線上博弈公司，佯稱以每個月3萬元高價，誘騙民眾「兼職」提供金融帳戶，供作詐欺集團匯款使用。台北市刑大偵4隊經長期追查，日前在桃園逮獲高嫌、柯姓收簿頭以及3名收簿手，查扣金融帳戶存摺71本，檢察官訊後已聲押高、柯4嫌獲准。警方初估至少50多人上當，損失400多萬元，正擴大清查。

警方指出，這個詐欺收簿團假冒九州、畢諾克、星城等線上投注站、遊戲網站，誆稱公司金額流動量大，需招募民眾「兼職」提供金融帳戶，並以每本帳戶「月租」3萬元引誘上鉤，事實上該集團專門蒐購人頭帳戶提供詐欺集團匯款之用。民眾因見報酬優渥，遂將自己的存摺及金融卡寄給該集團，但民眾非但沒領到「租金」，帳戶還被列為警示帳戶，驚覺受騙才報警。

警方查出有14名民眾提供該集團帳號存摺，其中有人將自己名下7本存摺全提供給該集團使用，一毛錢都沒拿到，卻有6個帳戶被列為警示帳戶，遭凍結使用。

警方發現，高嫌負責在詐騙集團及收簿團間監管及連繫，收簿團取得所有帳號存摺後，都要交給高嫌管制，每個帳號內的進出帳情形，以及可用餘額，都要由高嫌每日匯報統計後上報給上手詐騙集團首腦，嚴格管理。

北市刑大經長期布線追查，日前兵分多路在桃園市等地，逮捕收取金融帳戶的蔡姓、彭姓、王姓3名收簿手、高姓主嫌及柯姓收簿頭共5人，查扣金融帳戶存摺71本、碎紙機、工作手機等物。警訊後，將5嫌依詐欺罪嫌移送檢園地檢署偵辦，其中高、柯4嫌遭檢方聲請羈押獲准。

(中國時報)

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