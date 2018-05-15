菜刀砍傷碎念父 逆子判9年

友善列印
中國時報
／台北報導

台南市南化區日前驚爆外孫逆倫殺害阿嬤等3名親人血案，引發各界議論之際。無獨有偶，去年10月間，台北市萬華區也發生一起逆倫血案。長期受情緒困擾問題的許姓男子，因受不了父親的反覆叼唸，一時情緒失控竟持菜刀猛砍父親頭部數刀，幸好被害人及時送醫救回一命。台北地院審理後，依殺直系血親尊親屬未遂罪判處許男有期徒刑9年。

25歲的許男，平日因受到情緒困擾問題，造成工作不穩定，他雖搬出家門獨住，卻不時會回到家裡，由於他工作經常換來換去，始終找不到穩定工作，甚至長期無業，55歲的父親看他常在家裡發呆，無所事事，總是忍不住叮嚀或叼唸他幾句。

但許男卻不滿父親的叼唸，總認為是被父親責備，常覺得自尊被父親踐踏，因此常和父親起口角衝突。去年10月1日傍晚，許男自外返家後，許父又隨口講了兒子幾句，許男認為父親看不起他，一時氣憤大暴走，拿起家中菜刀朝父親頭部猛砍數刀，但他行凶後，即癱坐在一旁精神恍惚。

當晚7時許，許男大哥回家，看到父親滿身是血躺在地上，弟弟手部也有傷，嚇了一跳，趕緊報案送父親和弟弟就醫，許父經急救後倖免一死。許家大哥報警時，許男同時也打電話告知二姐：「我砍了老爸！」。警方訊後將許男移送北檢偵查起訴。

北院審理期間，許男對砍殺父親一事坦承不諱，法官認為許男雖涉犯刑法「殺直系血親尊親屬罪」的重罪，依法可判處無期徒刑或死刑，但考量許男坦承犯行，態度良好，亦有悔意，且因他是未遂犯，依法可減刑，將他判刑9年。本案可上訴。

(中國時報)

線上假開賭 送上7帳簿6凍結 學校職員打架 學生PO網恐觸犯肖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。