菜刀砍傷碎念父 逆子判9年

2018年05月15日 04:11 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

台南市南化區日前驚爆外孫逆倫殺害阿嬤等3名親人血案，引發各界議論之際。無獨有偶，去年10月間，台北市萬華區也發生一起逆倫血案。長期受情緒困擾問題的許姓男子，因受不了父親的反覆叼唸，一時情緒失控竟持菜刀猛砍父親頭部數刀，幸好被害人及時送醫救回一命。台北地院審理後，依殺直系血親尊親屬未遂罪判處許男有期徒刑9年。

25歲的許男，平日因受到情緒困擾問題，造成工作不穩定，他雖搬出家門獨住，卻不時會回到家裡，由於他工作經常換來換去，始終找不到穩定工作，甚至長期無業，55歲的父親看他常在家裡發呆，無所事事，總是忍不住叮嚀或叼唸他幾句。

但許男卻不滿父親的叼唸，總認為是被父親責備，常覺得自尊被父親踐踏，因此常和父親起口角衝突。去年10月1日傍晚，許男自外返家後，許父又隨口講了兒子幾句，許男認為父親看不起他，一時氣憤大暴走，拿起家中菜刀朝父親頭部猛砍數刀，但他行凶後，即癱坐在一旁精神恍惚。

當晚7時許，許男大哥回家，看到父親滿身是血躺在地上，弟弟手部也有傷，嚇了一跳，趕緊報案送父親和弟弟就醫，許父經急救後倖免一死。許家大哥報警時，許男同時也打電話告知二姐：「我砍了老爸！」。警方訊後將許男移送北檢偵查起訴。

北院審理期間，許男對砍殺父親一事坦承不諱，法官認為許男雖涉犯刑法「殺直系血親尊親屬罪」的重罪，依法可判處無期徒刑或死刑，但考量許男坦承犯行，態度良好，亦有悔意，且因他是未遂犯，依法可減刑，將他判刑9年。本案可上訴。

(中國時報)