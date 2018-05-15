大巨蛋若解約 柯稱變爛危樓

台北市長柯文哲（左）14日赴市議會做大巨蛋專案報告，議員林世宗（右）送上鳥籠，酸市府處理大巨蛋就像鳥受困鳥籠。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導
圖為正在修繕的大巨蛋。（本報資料照片）

大巨蛋停工近3年，台北市長柯文哲14日赴議會專案報告，議員炮轟北市府「歹戲拖棚」，質疑為何至今仍不解約？柯文哲表示，若解約就是爛在那裡，但爛危樓也是解決方案之一。柯文哲強調，對大巨蛋態度始終不刁難、不放水，會再與遠雄溝通防災工程相關問題，走完法定程序後就可復工。

柯：不刁難、不放水

柯文哲報告指出，市府於2015年發現遠雄有79處構造未按圖施工，都發局依法勒令停工，目前全案仍在都審委員會，須通過都審及環評委員會審議後，建管處核准第3次變更設計才能復工，原定4月3日舉行都審會，遠雄卻在3月30日申請撤件，導致全案停擺。

國民黨籍議員郭昭巖痛批，北市府當初定位弊案處理，結果導致大巨蛋卡住，停工造成現在除鏽跟結構體經費達17億，要不要拆或續建應該盡速決定。

台聯黨籍市議員陳建銘質疑，大巨蛋為何不解約？柯文哲回答，解約很容易，可是依照目前法律看來，解約後就變成爛危樓，並非不可以，但要想好應該怎麼處理。

民進黨籍議員林世宗則送鳥籠給柯文哲，他說，北市府處理大巨蛋就像鳥受困鳥籠，應該要想辦法看怎麼飛出來。

柯文哲強調，針對大巨蛋態度很清楚，堅持公安、依法行政、依約辦理，防災工程問題怎麼處理會再找遠雄溝通，希望雙方達成共識後，依法完成都審等相關程序盡快復工。

遠雄發言人楊舜欽表示，全案2013年完成建照變更據以施工，並非柯市長所述未按圖施工，目前停工主要是行政訴訟仍在進行中；至於撤案是都發局要求都審會審查建築技術規則，遠雄公司認為超過都審會權限因而撤件。

遠雄：達成共識再送件

楊舜欽也強調，大巨蛋通過台建中心性能審查，並完成防火區畫、大客車上下客位置及安全梯增設調整等改善，也通過2次都審幹事會意見審查，後續會針對建築技術規則問題與市府討論，達成共識後再送件都審會審議。

(中國時報)

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