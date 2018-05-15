88艘藍海艦隊 月撈近噸垃圾

2018年05月15日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市去年7月在漁港設立「藍海資收站」，號召漁船變身「藍海艦隊」，出海捕魚順道將大海垃圾帶回，目前已有88艘漁船加入艦隊，近一年來資收物品累積達8.5噸，變賣後共獲得2萬元費用，挹注地方發展算美事一樁，卻也突顯海洋垃圾問題日趨嚴重。

塑膠成海洋殺手

據估計，全球每年約有880萬噸垃圾流入海洋中，在海中流竄或被海浪沖上岸邊，這些垃圾常成為殺害海洋生物的兇手，鯨豚、魚類、海龜及海鳥等生物，常因誤食大量無法消化的垃圾而被活活餓死。

依據新北市ICC調查淨灘結果顯示，淨灘清理出的垃圾中有70.9％為生活垃圾及遊憩行為產生，19.6％是漁業與休閒釣魚產生，垃圾種類中更有85.2％是塑膠垃圾，大部分都能回收再利用。

環保局說，新北市海岸線長達145公里，去年7月號召轄內漁船成立藍海艦隊，由淡水、金山、萬里、瑞芳及貢寮等漁會在港區成立5處藍海資收站，邀集區內漁船參加，將捕漁過程捕到的「垃圾」分類收集後，送回設在漁港內的藍海資收站回收，截至目前已有88艘漁船加入艦隊行列。

獲2萬元挹注地方

7月剛成立，艦隊就撈到352公斤廢棄物，8月則達842公斤，平均每月撈到的垃圾在1公噸左右，漁民將可回收物品分類後，比照黃金資收站可累積點數，兌換垃圾袋或衛生紙、洗衣精、洗手乳等商品，達到「垃圾不落海，隨船做回收」。

環保局統計，自去年7月至今，總計回收8.5噸資源回收物，變賣所得近2萬元，挹注地方發展，更發揮鼓勵漁民、漁工及其家屬共同減少垃圾落入海洋中的情況；就有漁民指出，過去最討厭捕魚「卡垃圾」，現在撈到垃圾不僅能換生活用品，還能做環保，真是「一兼二顧」。

環保局說，為減少海洋垃圾及塑膠垃圾，希望民眾一起共同努力減少使用一次性產品，做好垃圾分類資源回收。

(中國時報)