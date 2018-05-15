槓林為洲 陳見賢嗆脫黨參選

2018年05月15日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣副議長陳見賢再投震撼彈，他14日中午在縣長邱鏡淳感恩餐會中表示，若國民黨在新竹縣長選戰最終提名「不對的人」，為了要讓藍營的血脈繼續，他不排除脫黨參選到底。此番話讓外界解讀為進逼黨中央，而未在場的林為洲則呼籲所有黨員冷靜，黨內競爭難免，所以才需要一個公平公正的機制，讓黨內同志依循。

邱鏡淳14日在縣長公館舉辦首場感恩餐會，邀請基層黨員、村里長等人前來參加，參與貴賓有副縣長楊文科、副議長陳見賢及竹東鎮長徐兆璋等人，意即在卸任之前，要向基層黨員及村里長們表達感謝。不過席間陳見賢一番對選舉的談話，繼之前請辭國民黨新竹縣黨部主委一事後，再投震撼彈。

感恩餐會 擲震撼彈

席間陳見賢發言表示，若是黨中央提名「不對的人」，為了讓藍營的血脈延續，不排除參選到底，此言一出全場嘩然。至於誰是「不對的人」？外界紛紛聯想認為是參與初選民調的立委林為洲。

對此林為洲呼籲所有黨員冷靜，黨內初選的機制將在2周內進行，「台中模式」全民調盡速完成後，大家再努力和團結來整合一致對外。他表示，黨內競爭難免，這次選戰在桃園、新竹市綠營來勢洶洶的夾擊下，更要守住新竹縣的藍天，未來不管誰代表參選，他也一樣會支持。

楊文科則強調無論如何絕對全力以赴，也請選民支持會做事的人，大家必須團結再一起，一起為新竹縣守下藍天。至於邱鏡淳則未明確表態支持哪位參選人，而以自己即將退休來微笑帶過。

人選未定 選民好亂

針對藍營內部聲音不斷、縣長候選人難產，不少藍營支持者認為事情發展至今「看得好亂」，擔心黨內若再無定論，到時讓他人坐收漁翁之利，讓國民黨失守在新竹縣好不容易累積的基礎。

(中國時報)