杜絕兒虐 中市府推三級預防

市議員楊正中（左）要求台中市長林佳龍（右）簽署「祖父母顧孫也可領育兒津貼」承諾書；市長林佳龍未正面回應！

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中國時報
／台中報導
社會局長呂建德說，市府樂見中央擴大托育補助範圍，中市托育一條龍效果更好。（陳世宗攝）

行政院擬放寬2歲以下育兒津貼請領門檻及金額，未來由祖父母代為照顧2歲以下幼兒，每月也可領取2500元育兒津貼；市議員楊正中等14日在市議會詢問市府是否將跟進發放「爺奶津貼」？社會局長呂建德說，市府樂見中央擴大托育補助範圍，中市托育一條龍效果更好。

自治條例 被質疑只治標

台中市議會14日召開第2屆第7次定期會，市議員賴佳微、謝明源、顏莉敏、江肇國、李中、陳政顯、黃馨慧、朱暖英、段緯宇、蘇柏興等；關心托育中心評鑑與管理，盼能有效降低並防範虐嬰事件發生。

顏莉敏表示，近期兒虐案件受到全國關注，社會各界對政府輔導管制多有質疑。要杜絕層出不窮虐待幼兒事件，光訂定「托嬰中心自治條例」和增設監視器都只是治標；她力促「幼教合一」，把托育、照顧、教育3方資源整合共享共用。

李中說，從報告中托嬰中心違規家數，104年限期改善37家占總體102家36.27％，106年限期改善家數60家占總體132家45.45％，不論是家數或比率都不斷攀升，超過一半以上，難怪虐嬰事件層出不窮。

托幼環境 採最嚴格管制

呂建德說，中市共有137所托嬰中心，為讓父母安心托育，社會局正研擬訂定「台中市托嬰中心設置管理自治條例」；從設立標準、建物規格、托育及安全設施到專業人員等控管，落實「三級預防」；搭配輔導監督、聯合稽查、評鑑等，讓托幼環境更健全、家長更安心。

「每個孩子都是我們的心頭肉！」呂建德強調，市府一定採最嚴格管制，落實事前、事中及事後等相關作為防範，提供家長最安心的托育環境。

(中國時報)

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