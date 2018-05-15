李進勇承諾林內焚化廠不燒垃圾

雲林縣林內焚化廠去留受矚目，雲林縣長李進勇在縣議會公開表示，林內焚化廠不會焚燒垃圾。（本報資料照片）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣議員李明哲等人14日要求縣府報告林內焚化廠最終如何處理，縣長李進勇明確表示，不會也沒必要動，只要不燒垃圾，全力配合中央處理，目前規畫以機械式生物處理系統（MBT）解決垃圾問題，並爭取36.7億元建置經費回歸縣庫。議員要求落袋為安。

議員喊拍賣減少損失

林內焚化廠最終處理專案報告成為雲林縣議會臨時會焦點，環保局代理局長張喬維指出，目前規畫以機械式生物處理系統（MBT）來解決垃圾問題，預計最快3年內可建構雲林縣垃圾自主處理能力，並整合縣內燃煤的電廠及汽電共生廠，利用MBT產製的固體回收燃料（RDF-5或SRF）替代燃煤使用，減少空氣汙染物的排放，提升空氣品質。

李明哲、李建志、王又民、林深、陳俊龍等議員不滿縣府未對最終處理提出方法，李明哲悲觀預料，只能任其自然風化，不如拆除拍賣，能賣多少算多少，減少損失。

MBT垃圾處理開先路

但張喬維說，需完成環評檢修才能進入最終處理，且因目前是垃圾多元處理時代，焚化廠已沒需要存在，將和台東一樣，以備而不用為原則，其次轉型，但現在產權還在達榮公司。

王又民主張，既然沒需要就拆掉，就大聲說「我們不要」，還林內人公道，何以要備而不用？根本是在逃避問題。

李進勇強調，不會也沒必要再去動焚化廠，因為目前是垃圾多元處理的時代，也是中央的既定政策，焚化不是唯一選項，但為了解決財務困難，已積極爭取36.7億元興建經費回歸縣庫，而MBT是契機，不論MBT或MT中央都會補助，只要不燒垃圾，縣府願意配合中央政策，雲林走在垃圾多元處理最前端，有更好的機會爭取到資源。

李明哲指出，如果雲林是在為全台MBT垃圾處理方法開先路，那中央應更多支持才對，不只要補助林內焚化廠建設36.7億元，甚至要更多，要求補助經費先進縣庫才實在。

(中國時報)

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