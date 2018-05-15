綠島電廠空汙噪音 惹火居民

2018年05月15日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「晾在外面的衣服，白衣變黑衣」台東縣議員謝賢裕14日表示，綠島發電廠附近居民經常抱怨遭受空汙及噪音之苦，環保局前去檢測時又都符合標準，民眾投訴無門，他質疑台電是否預先知道檢測時間，刻意規避；環保局長謝清泉承諾陪同議員突擊檢查；台電則表示，將爭取預算加強隔音設施改善。

環保局改採突擊檢測

謝賢裕說，綠島發電廠附近住戶，從他擔任代表、代表會主席到縣議員任內就向他反映，多年來飽受空汙及噪音的困擾，白色衣服晾在外面1天，就會變成黑色，噪音更是在睡眠時造成腦神經衰弱，環保局人員前往檢測時都是合格，但是明眼人一看，就覺得不符規定，然而，台電既無補償，也不願意花錢去做隔音設備。

謝賢裕說，居民質疑台電可能預知環保局的稽查時間表，等到要檢查時，先關掉2組機具，等檢查過後才重開。他說，居民有委曲，投訴無門，想自費買符合國家標準的檢測儀器，至少要價20萬以上，根本負擔不起，如何取得公平的數據來說服百姓，是環保局要面對的課題。

台電爭預算加強隔音

環保局表示，空汙部分，該局依環保署規定，每年定期前往檢測，結果均符合標準，噪音部分則可依民眾需求，安排檢測時間；環保局長謝清泉主動表示，近期內將會同議員，採不定期突擊檢測。

台電台東區營業處表示，由於綠島發電廠緊鄰民房，雖電廠為封閉式，但對鄰房仍有一定程度噪音影響，將積極向總處爭取預算加強隔音設施改善。

台電指出，目前綠島發電廠每年均有委託外界環保公司並會同台東縣政府環保局人員檢測空氣品質，均符合排放標準。

(中國時報)