廢漁網傷生態 志工潛海割除

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中國時報
／新北報導

海洋廢棄物百百款，廢棄漁網具更是生態殺手，新北市漁業處在2016年成立「海洋護衛隊」，邀請志工加入清除海底魚網、具行列，62名志工迄今累計割除高達17噸廢棄漁網具，數量驚人；不過，漁業處強調，必須從源頭把關，不將漁網、垃圾亂丟，才能徹底解決問題。

漁業處指出，漁船在使用網具捕撈時，部分網具因拉扯斷裂，隨海流、潮汐等漂流至礁岩區形成礁區覆網，礁岩附近生物被破碎網具纏繞無法掙脫，其餘生物靠近，周而復始無聲無形進行，嚴重影響環境生態。

市府除限制及管理刺網，遺失漁網具與岸邊其他廢棄物來源眾多，在2016年成立海洋防衛隊，希望民眾也能自主形成通報及清除系統。

漁業處說，市府提供防衛隊學科與術科教育訓練，除充實學員海洋廢棄物知識，術科內容分為覆網清除基本知識與水下覆網清除，截至目前已有62人加入行列，多為專業潛水人員。

潛水教練表示，潛水割網風險性高，可能會揚起泥沙，視線受阻，甚至網具漂起纏繞裝備，所以要遵守潛伴制度，請同伴協助，不可莽撞，也要隨時注意氣瓶空氣剩餘量。

漁業處說，除了派人清收垃圾，市府也會同海巡及警察機關聯合稽查，並在野柳及深澳重點漁港裝設移動式攝影機，但民眾還是要發揮公德心，才能保護海洋資源。

(中國時報)

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