桃客711公車跑長庚 18日上路

2018年05月15日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園客運公司今年新增711號快捷公車，路線從中壢公車站開至林口長庚醫院，途中行經中正藝文特區，將在本月18日上路載客，桃園市交通局長劉慶豐表示，屆時將有9部公車輪番跑線，其中2輛配有可乘載輪椅的升降設備，讓要到醫院回診的行動不便者更為方便。

桃園市交通局表示，711中壢─林口長庚醫院（經中正藝文特區）市區公車，將從桃園客運中壢公車站發車，經中園路上國道1號，在大興西路下交流道後至中正藝文特區，再從春日路上交流到至林口長庚醫院，共停靠30站，中壢端平日早上6點就發車，末班車為晚上9點，林口長庚醫院端則從早上7點20分發車，末班車為晚上10點20分，尖峰時刻平均20至30分鐘1班車，離峰及假日時段每40至60分鐘1班，以里程收費，另有市民卡乘車買1送1及轉乘機場捷運等多項公共運輸優惠。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市在升格前的路線只有64條，截至今年4月底，已有167條公車路線，其中有6條行駛高快速公路的快捷公車，711號公車也是快捷公車，將有9輛全新車輪流跑線，其中有2輛為通用無障礙大客車，備有可乘載輪椅的升降設備，1車最多可容納2台輪椅，並將由駕駛員替有需要的民眾服務。

桃園客運公司表示，桃園客運公司3年來淘汰300多部舊車，並大量添購新車，並以低地板（無障礙）公車為主，占了桃園客運車數的40％，每車約有43個座位，劉慶豐則表示，桃園市2014年僅有64輛低地板公車，到2017年底已有331輛，目前已有60班次以上路線有無障礙固定時刻表，今年底前將把無障礙固定時刻表推廣至全部的市區公車路線。

(中國時報)