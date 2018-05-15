泰國農民團體 埔里取經

2018年05月15日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

新南進政策新篇章！埔里鎮水果合作社14日接待來自泰國的Melon King團體，介紹台灣精湛水果管理技術，有別於觀光享樂，此見學行程不但緊湊，還要在大太陽下至網室、農場研習；學員們勤做筆記、發問頻頻，只要有收穫願意一再重遊台灣。

新南進政策推行以來，外界焦點集中在觀光旅遊團，認為應強化台灣景點、山光水色、民宿飯店等服務，彌補陸客限縮缺口；台灣進步的農業技術與經驗，對東南亞農友們來說相當有吸引力，14日一批來自泰國的Melon King團體，約有30位自立門戶農友們到埔里水果合作社取經；希望將技術與經驗帶回泰國，增進當地產量與品質。

導遊楊德厚是泰國華僑，他指出台灣主要優勢來自農民管理技術，特別在芒果、木瓜、番茄領域，技術可說獨步全球。Melon King這樣團體成員來自泰國各地專業農戶，他們希望參考台灣技術，在泰國生產高品質瓜果，農戶們主動提出開團需求，行程非常緊湊，沒人喊累。

協助Melon King開課導覽的川遠農經股份有限公司執行長林啟川說，台灣觀光局處新南進政策，對農業見學這塊領域似乎未創造強烈誘因；泰國、緬甸、柬埔寨等東南亞地區新一代農民求知欲很強，農業見學遊程值得好好規畫經營。

(中國時報)