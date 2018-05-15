維冠異地購置戶 盼獲同等補助

2018年05月15日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

0206台南強震造成永康維冠大樓倒塌，上百住戶家破人亡，31戶原址重建正在進行中，預計將在3年後完工，另有74戶異地購置戶成立「維冠大樓受災戶自救會」，14日自救會公布寫給行政院長賴清德的陳情信，提到目前只有20戶重購房屋，多數還在租屋，希望政府能在平等對待及合理範圍2個原則下，提供他們協助。

該自救會召集人侯建凱在陳情信中，先感謝賴清德率領的市府團隊協助受災戶挺過最艱難的時期，進一步比較「異地購置戶」、「原地重建戶」之間的差異，「異地購置戶」最大的願望就是要擁有自己的房子，當時選擇離開傷心地，並領取建物補償、土地價購後另覓住所，很多人把這些補償金及土地價款拿來償還原來的房貸，再加上目前房價動輒7、800萬元，因此目前異地購置戶大約只有20戶重購房屋，多數仍在租屋階段。

市府對原地重建部分的都更規畫、建築設計監造、建物拆補、租金補貼以至於到重建完成、重建期間貸款利息及重建工程等補助費用，都是額外的補助，若根據賴清德定調的支持平等補助和對待原則下，異地購置戶應該也要有相同的補助。

信中提到，異地購置戶雖占多數，但本著相信市府的立場，很少對外發聲，但面對原地重建戶補助遠遠多於他們的事實，希望能獲得平等對待，1月分曾寫過陳情書給現任的代理市長李孟諺，卻沒有回應，因此才要向賴清德陳情。

市府表示，0206地震前，維冠實價登錄每戶市價約350萬元，市府以0206善款價購土地協助異地購置戶，平均每戶約535萬元，並有中央350萬元低利貸款，足以在附近購置同坪數房屋，而原地重建戶的都更規畫、設計監造等勞務費用，都是補助都更重建衍生費用實際支出，異地購置戶並無此成本。

(中國時報)