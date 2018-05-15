奇石等你命名 頭獎送郵輪旅遊

基隆市和平島公園內的阿拉寶灣，擁有絕美的奇岩異石，今年7月將正式開放，經營團隊對此推出了「守護岩命名票選活動」，祭出大獎好禮，圖中的守護石可供民眾票選為「花豹岩」或「尼斯臥的岩」。（北觀處提供）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市和平島公園內的阿拉寶灣，因為擁有絕美的礁岩海景，被國外媒體封為「全球21個世界上最美日出觀測點」，至今已封閉7年，目前處於試營運狀態，預定今年7月正式開放，而和平島公園即日起至31日止開放舉行「一讚成名」奇石命名票選抽獎活動，頭獎為免費搭乘麗星郵輪前往日本石垣島3天2夜的船票。

國外媒體「美國中文網」整理出全球21個世界上最美日出觀測點，其中阿拉寶灣的豆腐岩日出就列名在內，與澳大利亞坎培拉國家鐘樓塔、美國亞利桑那州的大峽谷國家公園等並列齊名。不過由於阿拉寶灣屬於砂岩地質，每逢大雨或颱風就會造成土石崩落，北觀處只好在2011年進行封閉，如今睽違7年，今年7月即將復出。

為迎接正式營運的到來，交通部觀光局北海岸及觀音山管理處與督導的和平島經營團隊宏岳國際有限公司，即日起正式推出官網（https://www.hpipark.org），為暑期的正式營運吹出啟航號角，並開放「守護岩命名票選活動」，祭出大獎好禮。

宏岳公司整理了10個造型岩石，包括豬頭岩、風獅岩、海兔岩、彈塗魚岩、巨蜥岩、金剛岩、法老岩、鱷魚岩淚、黑鳶岩、花豹岩等，坐落在公園內守護，在和平島公園阿拉寶灣這個世界祕境即將開放前，同時呼應交通部觀光局「2018海灣旅遊年」主題，辦理10個守護岩的命名票選活動。

北觀處表示，只要進入和平島公園官網參與票選，就有機會免費獲得搭乘麗星郵輪3天2夜-石垣島假期1名；和平島公園-島迷年票1張（1年內無限次入園）20名；和平島公園-免費進入園區1次100名，並將於6月15日公布得獎名單，熱情邀請民眾踴躍上網參與命名活動。

(中國時報)

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