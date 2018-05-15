優人神鼓 震撼800國小生

《2018新北市藝術駐市》系列首場活動14日在沙崙國小舉行，藝術團體「優人神鼓」帶領800名國小學童體驗擊鼓的節奏。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

《新北市藝術駐市》系列活動邁入第6年，今年首場活動於14日在板橋沙崙國小舉辦，由表演藝術團體「優人神鼓」示範演出及近距離互動，帶領800名國小學童體驗擊鼓的節奏與震撼，象徵揭開活動序幕，未來持續將國際級、優質的藝文團體和演出帶進各所國中小學。

繼去年的「雲門2」之後，「優人神鼓」首度參與新北藝術駐市，即日起將陸續造訪板橋、雙溪、林口、新莊、淡水、三重等區，走入10所學校。14日首場演出曲目《崩》，鼓聲有如浪濤翻騰，震撼現場800名同學，同學們讚嘆，鼓聲力量如此強大。

文化局和教育局自2013年起合辦新北市藝術駐市活動，已累計超過4萬3000餘名學生及市民參與，今年仍延續欣賞零距離、不分區域、全齡學習的精神，將表演藝術帶入校園與生活中。

文化局長林寬裕表示，為了把更多元的表演藝術能量導入校園，市府將結合新北市傑出演藝團隊、新北市音樂劇人才培育計畫、駐村藝術家入班教學計畫等活動，讓藝術教育的種子在學校、社區及巷弄等各個角落持續成長與綻放。

教育局副局長黃靜怡表示，今年藝術駐市計畫調查近4年來藝術資源分配情形，讓藝術資源能遍布各區，除進駐新莊、林口等7所國中及沙崙、雙溪國小等學校演出外，也安排樂齡中心參與，讓幼兒到樂齡長者能近距離觀賞，達到藝術教育生活化、普及化的目標。

(中國時報)

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