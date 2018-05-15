轉廢為能 竹縣府觀摩造紙廠

2018年05月15日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣垃圾堆置問題嚴重，民眾怨聲載道，縣府也絞盡腦汁找解方，鑑於中央政策方向是「轉廢為能」，非新建焚化爐，縣府團隊日前觀摩正隆公司台中后里廠「能資源整合」的循環經濟作法，了解廢紙如何轉化為汽化爐燃料的RDF（廢棄物衍生燃料），希望也能帶回技術，解決垃圾問題。

正隆后里廠廠長林榮榛表示，「能資源整合」的作法是把回收廢紙分離出纖維之外的的殘渣，經過粗破碎、細破碎、磁選等步驟，把不可燃的廢棄物，如鐵、金屬拿掉，將剩下的塑膠、紙渣壓造粒成RDF，供應廠區汽電共生系統的燃料，汽化爐產生合成的氣，再用燃燒爐產生熱氣之後，就可用在紙的生產製程中。

正隆后里廠主要產品有裱面紙板、瓦楞芯紙、紙管紙等工業用紙，以及道林紙、輕塗紙、銅版紙等文化用紙。林榮榛表示，廠方每年使用回收廢紙超過80萬噸，是台馬廢紙使用量最多的造紙廠，廠內使用世界級符合環保的先進設備，也是綠色低碳的標竿廠。

環保局表示，縣府已獲得環保署450萬元經費，將進行多元垃圾處理計畫可行性評估與先期規畫作業計畫及後續招商事宜，在未完成前，呼籲縣民能夠加強垃圾分類、減量。對於之前因鄰近焚化爐歲修、權宜堆放垃圾的掩埋場，各鄉鎮公所清潔隊也會加強消毒衛生。

(中國時報)