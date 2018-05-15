百年技藝 雲霄厝剖香腳製香

2018年05月15日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市雲霄厝14日重現百年傳統技藝手工製香，有50多年經驗的師傅邱錦雲將竹筒剖成直徑僅0.1公分細香腳，再由蔡增成搓揉數種中藥草製成的香料，現場瀰漫馨香，嘉大附小師生現場參觀，驚嘆神乎其技。

林森里長王廣禮說，台灣早年生活十分清苦，雲霄厝婦女刻苦耐勞，手工剖香腳賺錢貼補家用，形成社區產業，曾是南台灣最大的香腳產地，有「香腳原鄉」之名，也因此流傳一句「暗街仔（指北門口）刣木屐，雲霄厝剖香腳」的台語俗語。

王廣禮說，隨著社會經濟結構改變，剖香腳製香的絕技只能留在影像紀錄裡了，內安雲霄厝社區發展協會舉辦剖香腳活動，16日上下午各有2場，地點在嘉義市安和街197巷7號林森里辦公處，歡迎大家觀賞。

65歲邱錦雲7歲起由父母傳授「剖香腳」功夫，特製的香腳刀比菜刀更利，身懷絕技是難以計數的刀傷練出來的，只見她刀起刀落，轉眼間就把1個大竹筒變成一綑每支直徑僅0.1公分的細香腳。

邱錦雲將約5、6000支細香腳綁成「一手」（一束）香腳花，如盛開的花朵形狀，在陽光下曝曬2、3天除溼，曬乾的香腳再沾香料，又是一道考驗手藝的工序。

香料是由靈香、甘松草、公丁香、澳洲新山、依利安沉香、樹皮粘、肉桂、甘草等藥草調製，蔡增成把一綑細香腳反覆撥、滾、甩、抖、搓、轉，製出拜拜用的馨香。

(中國時報)