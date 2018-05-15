吉安鄉長初選 國民黨3強下周民調

2018年05月15日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

轉換跑道參選吉安鄉長的議員游淑貞（中），基層實力雄厚。 （許家寧攝）

花蓮年底13鄉鎮市長選舉，國民黨率先公布提名結果，現任5名尋求連任的鄉鎮市長都獲得提名，其中吉安鄉三強鼎立，表態參選的縣議員游淑貞、鄉民代表黃志源及太昌村長周明宗將先掀內戰，縣黨部在25至27日辦理初選民調，決定最後提名人選。

國民黨花蓮縣黨部公布年底13鄉鎮市長選舉提名結果，現任5名尋求連任的鄉鎮市長部分，包括花蓮市長魏嘉賢、鳳林鎮長蕭文龍、瑞穗鄉長陳進光、玉里鎮長龔文俊及卓溪鄉長呂必賢都獲得提名，除新城、壽豐各已協調提名1人，另外秀林等5鄉則開放黨員競選。

只有花蓮縣第2大鄉鎮吉安鄉，因鄉長黃馨任期即將屆滿，藍營黨內多達3人表態角逐，議員游淑貞、鄉代黃志源及村長周明宗皆強調參選到底，由於民進黨參選人、縣議員鄭乾龍實力不弱，縣黨部在協調不成下，決定在下周採取全民調產生最佳人選。

宣布採取民調初選後，三強競爭更加激烈，黃志源發布日前游淑貞拜票影片，指控游稱有國民黨參選人尋求民進黨部主委江淑君支持，盼獲得綠營支持者電話民調，怒斥游淑貞「奧步」，「意圖使他人不當選」，要求黨部考紀會若調查，並取消她的參選資格。

國民黨花蓮縣黨部表示，黃志源確實有向黨部口頭抱怨，由於游的說法並未明顯指涉何人，「自己對號入座」似也不妥，強調目前黨部並未收到黃的正式文書，也已要求游淑貞收斂，強調黨內初選難免會有摩擦，希望參選人秉持君子之爭，讓初選順利完成。

(中國時報)