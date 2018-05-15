西拉雅北頭洋夜祭 牽曲憶先人

台南市佳里區北頭洋與東山吉貝耍、大內頭社、官田番仔田、白河六重溪並列台南市西拉雅族5大夜祭，每年都是第一個登場的北頭洋夜祭自復辦至今，已經連續舉辦20年，夜祭儀式在13日深夜開始舉行，直到14日凌晨近2時才結束，台南市代理市長李孟諺致詞時表示，首座官方版的「北頭洋飛番文化園區」將落腳佳里。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

台南市佳里區北頭洋與東山吉貝耍、大內頭社、官田番仔田、白河六重溪並列台南市西拉雅族5大夜祭，每年都是第一個登場的北頭洋夜祭自復辦至今，已經連續舉辦20年，夜祭儀式在13日深夜開始舉行，直到14日凌晨近2時才結束，台南市代理市長李孟諺致詞時表示，首座官方版的「北頭洋飛番文化園區」將落腳佳里。

李孟諺致詞時說，西拉雅族的正名已經有長足進展，相關法案在行政院院會通過後，已經送到立法院，最晚下個會期就能夠通過，此外，行政訴訟的部分在5月初，最高法院也將台北高等行政法院原判決駁回，並要求高等行政法院審酌相關法規及歷史事實重新進行審判，這也是多年來努力成果。

李孟諺還提到，首座官方版的西拉雅族文化園區「北頭洋飛番文化園區」已規畫完成，將先動用200萬元經費，在原有園區進行環境營造與登山步道整修，後續包括望高寮、荷蘭井等遺址，也會妥善保存及修繕，未來讓各地民眾來到文化園區，能深入了解西拉雅族先民的故事。

北頭洋夜祭在13日晚間近11時展開，眾人依序進入公廨向阿立祖參拜，族人以檳榔、米酒、粽子獻上三向禮，接下來是獻豬還願，9頭豬面對公廨，前放裝著鐵釘、硬幣、綠豆、碎犁片等5寶的碟子，在祭司主持下，經過火、翻豬、覆布禮後完成。

獻豬禮後接著登場的重頭戲「牽曲」，由25位婦人穿著傳統服飾以西拉雅族古語低吟述說先人來到蠻荒之地開墾、繁衍後代、感謝祖靈庇佑，直到昨凌晨近2時才結束儀式。

(中國時報)

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