全台第一 麥寮港有望成生態港

2018年05月15日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣麥寮鄉台塑六輕廠區麥寮工業港推動生態港認證計畫，去年已完成第1階段認證，14日六輕管理部表示，目前正進行第2階段認證事宜，有信心在今年內通過認證，成為全台第1座生態工業港。

生態港埠（Eco Ports）近年來逐漸獲得歐、美、日等世界大港重視，為讓外界了解麥寮工業港的生態，台塑企業積極進行相關檢測作業，申辦生態港認證與世界接軌，要證明工業港也可兼顧環境生態保護。

六輕管理部副總陳文仰說，企業委託「國立高雄海洋科技大學」執行海洋生態調查及環境攝影計畫，在港內外水下生態調查共鑑識出148種海生物，鄰近地區綠色生態環境共記錄到69種鳥類，顯示麥寮工業港及鄰近地區生態豐富。

六輕說，麥寮工業港為台灣第3大港口，目前為麥寮工業區專用港口，設有港口公司進行管理，其港域面積476公頃，水深達24公尺，可供30萬噸級船舶進出，是台灣目前吃水最深的港口。

為通過生態港認證，六輕特別根據港口對環境衝擊最大的10項環境議題，訂定「麥寮港環境政策」，每年進行檢視改進，並傳達給員工、航商、周邊居民共同努力。

六輕指出，國內外通過生態港的大多為商港、工商綜合港、觀光漁港，台灣還沒有工業港成為生態港，本月麥寮港已進行生態港最後認證工作，若一切順利，最快下個月即可通過，成為全台第1座生態工業港。

(中國時報)