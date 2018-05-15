守護海洋心意 寄自綠島海底

2018年05月15日 04:11 中國時報 黃健庭

5月4日這天，水深11.5米的綠島海底郵筒啟用！這由台東縣府、中華郵政合作建置，真有郵差收取信件的郵筒，是台灣唯一，也是世界最深，更傳遞出觀光發展、生態保育必須兼顧的理念。

我和締造深海潛水金氏世界紀錄的埃及潛水專家Ahmed Gabr等人，從綠島石朗浮潛區潛入繽紛海底，把由綠島學校師生擔綱圖像創作的防水明信片，投入不鏽鋼豆丁海馬造型郵筒裡，完成我的潛水初體驗。郵筒旁同時啟用的「海洋之心」，也一起提醒大家守護珍貴海洋資源，讓綠島天然美景永存。

綠島地質、海底景觀無比精彩，不僅擁有全球僅三處之一的海底溫泉，也曾獲國際媒體選為全球百大優質潛點。近年縣府積極培訓專業潛水人才、強化認證制度、輔導業者，逐漸把綠島傳統漁業，轉型為高價值休閒漁業。

2014年國際潛水組織SDI就與台東合作催生了台灣首屆國際潛水嘉年華，是綠島觀光邁向國際重要指標。我們透過地方產業發展基金推動「潛水天堂」計畫扶植潛水產業，已有不少成果，如今綠島潛水產業每年帶動產值已超過1億元。

擔任縣長以來，為促進台東觀光升級，我亟力創新、善用自然環境優勢，成功把台東打造為國際化運動休閒觀光聖地。從熱氣球嘉年華、衝浪公開賽，到前不久落幕、26國超過4500位選手參與的亞洲最大規模Challenge Taiwan等全球頂尖鐵人三項賽事，台東在陸海空3D運動累積的國際名聲，與8年多前相比有天壤之別，我期待潛水產業發展也能持續接軌國際，把「潛力」發揮到極致。

(中國時報)