蔡瑞光拚選戰 代理鄉長換人做

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中國時報
／花蓮報導

前秀林鄉長李春風去年因賄選遭解職，縣府指派蔡瑞光代理鄉長一職，外界認為蔡有望「無縫接軌」鄉政，不過縣府在14日舉辦就職典禮由前鄉長李繼生接手職務，成為本屆第5任鄉長的李繼生強調絕不參選，將全心投入推動鄉政。

蔡瑞光為秀林鄉的太魯閣族人，在鄉公所服務18年，歷任秀林鄉公所村幹事、社會課長等職務，3年前原鄉長李春風因賄選遭起訴，李閃辭投入補選，蔡也宣布退休挑戰李，最後仍以些微之差飲恨。

李春風去年8月判刑定讞解職，縣府指派落選的蔡瑞光代理，外界解讀屬意讓蔡提前為鄉長選戰「布局」，代理期間頗受族人支持，拱選鄉長呼聲極高，未料不到9個月就遭「拔蔡」，地方也議論紛紛，蔡則緩頰自己苦於選舉和公務「分身乏術」，未來可以專心跑選舉。

秀林鄉長昨由李繼生接下代理鄉長後，本屆秀林與萬榮鄉短短3年多來，分別都歷任5任鄉長，寫下台灣地方自治罕見紀錄。

縣府指出，代理鄉長應專心鄉政，像是萬榮鄉的代理鄉長也並未投入選舉，因蔡瑞光已完成國民黨黨內初選登記，將角逐下屆秀林鄉長，才會另行派人代理，也強調李繼生從政資歷豐富，定能無縫接軌推動鄉政。

秀林鄉國民黨開放參選，蔡瑞光與鄉代會副主席胡孝民、公所祕書王玫瑰等3人角逐鄉長寶座，其中胡有「秀林媽祖婆」前鄉長、現任議員許淑銀力挺，蔡則與欲參選議員的前鄉代林素美同盟抗衡，預料將有一番激烈競爭。

(中國時報)

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