沒人想退 屏縣儲備校長大塞車

2018年05月15日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣政府教育處統計，今年縣內國中、小學校長僅1人提出退休申請，相較近幾年平均10餘人的退休數字，明顯少了許多，有議員質疑是受到年金改革影響，目前有33名已取得資格的儲備校長下一步何去何從？備受關注。

屏縣府教育處長王慧蘭坦言，受到年金制度改革，確實讓校長退休與否有更多考量，至於今年剛考取校長資格的儲備校長將有1年時間會在教育處實習，已經實習完畢的也將在這周進行討論，是要回學校或跨處繼續實習？都必須徵求他們的意見。

副處長許沛祥則說，其實當初儲備校長考試考的是一個資格，而非「工作考」，去年評估有多少校長需求，但最終仍要看真正提出退休申請的人數進行開缺遴選；至於造成儲備校長塞車，明年是否停辦甄選？仍要密切觀察，目前沒有預設答案。

有現職校長坦言，年金改革確實影響很大，尤其校長年資普遍2、30年，若子女正值求學階段，退休後每月差了2、3萬元，根本不敢輕言喊退。

「其實大家早有心理準備」，該名校長強調，未來趨勢都是如此，會來考儲備校長都早有底，恐怕等待時間會拖得比往年長。他也說，運氣好碰到有理財規畫的校長，認為退休後不至於影響生活，明後年就申請退休也說不定，「畢竟現在校長要招生、要爭取經費，真的沒那麼好當！」

(中國時報)