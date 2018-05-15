林右昌挺消防員 籲保意外險

2018年05月15日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

桃園敬鵬電子大火造成6名勇消殉職，基隆市長林右昌14日在議會總質詢時，為全台消防弟兄請命，認為消防救災人員不應有直轄市或非直轄市的分別，與其加給，倒不如加保高額意外險，呼籲中央為第一線消防救災人員加保，讓前線打火弟兄不再有後顧之憂。

危險加給 不如六都

林右昌說，目前六都危險職務加給，依內外勤職務不同，分別給予6745元及8435元，但2015年消防署試辦六都以自有財源因應加乘給付危險加給，台北市及新北市最高加一倍支給，而桃園、台中、台南、高雄則是最高加給7成，然後第一線消防人員面臨的危險並無地域之分別，對於財源較拮据的非六都消防人員來說，並不公平。

「與其給加給，不如給保險！」林右昌強調，消防人員面臨時的危險是一樣的，不應因縣市差別有所不同，對非六都的消防弟兄並不公平。

林右昌說，為了讓第一線的消防人員出勤時無後顧之憂，也讓消防人員的家人有最直接的安全保障，出勤時能更安心，發津貼不如給保險。

保費每年需增213萬

對此，他建議行政院，應為全台消防人員投保高額意外險，並不分直轄市或非直轄市，讓所有第一線打火弟兄維持一致性的公平原則，所需經費由中央編列相關預算支應。

基隆市消防局補充，若法令能修正，基市第一線消防人員2個大隊、9個消防分隊，共213人，以每人投保500萬元意外險來計算，每人每年保費1萬元，每年需約支出213萬元。

「當然是加給比較好！」基隆市消防員私下指出，政府本來就應該幫忙保險，就算政府沒幫忙保，大家自己也有買保險，但同仁平時上班辛苦，還經常超時，而基隆危險加給只有8435元，但雙北卻有1萬6000多元，全台縣市應該比照雙北辦理，不要「同工不同酬」。另外也要提高非六都的消防主管職等，必須「同工同職又同酬」。

(中國時報)