新巨輪將拆 新北市府助安置

台灣新巨輪協會租用的違建鐵皮工廠內堆滿易燃街賣商品，嚴重影響消防及公安。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

台灣新巨輪服務協會違法租用違建工廠當辦公室，堆置易燃商品，還以木板隔出16間雅房供18名會員居住，新北市府認定違反公安決定拆除，遭協會指控「台版清除低端人口」；新北市府14日澄清，已協助其中一對父女在外租屋，另規劃於老人日間照顧的「板橋長安居」安置16人，並募集18萬元善款代付前3個月租金，住戶期滿自付水電房租可續住，「照顧弱勢該做的絕不會少。」

新北市政府去年12月起連續接獲檢舉，板橋大觀路一段新巨輪協會，租用違建工廠辦公居住，工務局公安小組勘查發現，協會租用違建鐵皮工廠，堆放大批易燃街賣商品，還以木板隔出16間房間，提供來自各縣市的身障、老人會員居住，並在廠內使用明火煮食，一旦失火恐造成重大損害。

市府公安聯合稽查小組決議15日斷電，17日拆除；但協會成員擔心無處可去，原本經濟弱勢的成員處境更加雪上加霜。

新巨輪協會理事長陳安宗表示，雖然違法在先但身障者屬社會弱勢，「租不起合法才會住違建」，質疑市府是「台版清除低端人口」，希望市府提供公有土地或建物，協助成立永久性辦公室與居所，作為永續服務身心障礙者使用。

租不起合法才住違建

社會局表示，今年1月起多次與新巨輪協會召開專案會議，4月25日公安會議決定社會局協助轉介至板橋長安居安置，原訂4月30日清空拆除違建隔間，因協會反應住戶搬遷及處理水電問題，再延至5月17日執行，屆時會再視搬遷狀況決定。

堆放大量易燃商品

社會局身障福利科長徐綺櫻表示，市府已協助其中一對父女在外租屋，並提供生活及租屋補助，另16人規劃暫時安置長安居，住戶可隨時可搬入，同時也協助對外募得18萬元善款，代付前3個月房租，原來身障者支領的各項福利補助不會停發，屆滿後仍可續住，並比照社會住宅提供弱勢補助。

(中國時報)

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