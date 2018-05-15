疊杯賽奪金 發明展穿金戴銀

2018年05月15日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗優秀青年再次躍上世界舞台，讓世界看見台灣。苗栗高商2年級的溫翊筑，在美國奧蘭多舉辦的世界競技疊杯錦標賽，靠急起直追的技藝榮獲個人17至18歲女生組cycle金牌。君毅高中、仁德醫護專校及育達科大合作團隊，也分別在高雄KIDE及泰國IPITEX發明展穿金戴銀，共囊括5金1銀1銅。

縣長徐耀昌14日在縣府接見表揚傑出師生，肯定他們發揮專長爭取最高榮譽，是苗栗之光也打響台灣在國際的知名度，勉勵他們持續精進更上一層樓。

台灣代表隊22名選手在世界競技疊杯錦標賽中，橫掃27金13銀10銅，更打破2項世界紀錄及刷新5項國內紀錄。

每天苦練疊杯4小時

國中才接觸疊杯的溫翊筑，起步雖較晚，但每天3、4小時苦練強化實力，一鳴驚人。她說，平常練習的最佳成績多落在6.7秒，比賽結束發現自己只花6.2秒，簡直不敢相信，這也是她個人最佳成績，而關鍵就在手眼協調。

拖鞋鞋墊減足部傷害

另在國際發明展方面，仁德陳咨諭、潘乙伶、劉威廷的作品「拖鞋鞋墊」，拿下2大發明展的雙料金牌，創新發明可依患者足部狀況進行軟硬度或厚薄考量，提供適當支撐力，釋放足部壓力、減少足部傷害及病變，讓有足部問題的人也可以舒適地穿拖鞋。

仁德廖珮涵研發的多功能復建作品「家庭玩具」，在泰國發展明展中拿下金牌，並已取得專利權。曾雲筠等人的「認知─動作多功能復健器」榮獲高雄國際發明展銀牌。育達蕭祺霖及君毅溫佑晟的「智慧植栽盆組」再添1銅，這些研發都很貼近生活。

(中國時報)