拉弱勢一把 目標一區一家福

台中市長林佳龍推動「一區一家庭福利服務中心」為目標，圖為西屯區家庭福利服務中心啟用，市長夫人廖婉如（左二）盼成為社區的好厝邊。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

以往社會安全網常針對個人問題，忽略家庭與社會帶給人影響，各機關各自為政，導致「頭痛醫痛、腳痛醫腳」；台中社會局長呂建德14日在市政會議報告時舉例，曾有名少女未婚懷孕，因政府單位未整合，同時8名社工介入關懷，讓該少女直呼「以後不敢再做錯事了！」市長林佳龍說，目標是全市29區一區一個家庭福利服務中心，建構跨專業網絡服務平台。

目前全市已有14個家福

呂建德以「強化台中市社會安全網」進行專案報告，林佳龍表示，社會安全網各自為政亟需整合才能讓高風險或弱勢者，在載浮載沈沼澤中可以拉他一把，目前全市有14個家庭福利服務中心；今年希望增到16個，目標全市29區一區一個家庭福利服務中心。

呂建德指出，建構完善社會安全網，市府將以家庭服務福利務中心，整合勞政、衛政、社政、民政、原民，建立以家庭為中心、社區為基礎的新服務模式，不再讓各機關單打獨鬥；2018年至2020年陸續新增185名社工，強化服務能量。

社會局推動成立單一篩派案件中心，進行資訊整合與案件分流，以在地化服務為理念，建構跨專業網絡服務平台，成為社會安全網的第一道防線。

政府與社會 如同單車兩輪

「政府與社會如同自行車兩個輪子，必須一起前進成為夥伴關係！」林佳龍說，目前各項社福資訊系統分散，不利即時查詢；建議中央協助整合資訊，快速完成轉介及評估派案服務，中彰投苗4縣市為共同生活圈，透過中彰投苗治理平台分享交流布建，打造中台灣社會安全網。

(中國時報)

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