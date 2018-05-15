老師直播遴選說明 校長喊告

2018年05月15日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

南市中小學校長協會理事長陳明和（左）、中等學校校長協會理事長謝振宗（右）質疑南市教育產業工會理事長侯俊良帶頭「網路霸凌」，決定提告。（洪榮志攝）

台南市校長遴選說明會引爆校長團體與教師團體嚴重對立！中等學校校長協會與中小學校長協會，14日聯合指控教育產業工會理事長侯俊良，未經同意擅自透過臉書直播，不僅制止無效，還任網友留言羞辱校長，決定提告。侯則反問，直播具公益性，何罪之有？

網友謾罵 惹怒南市校長們

台南市教育局強調，校長遴選說明會是校長遴選制度的一環，說明會的內容將統一錄製後上傳校長遴選網站供各界參考及點擊觀賞，不應在沒有告知教育局且未經當事者同意即逕行網路直播，該工會的行為不尊重校長，也不尊重整體校長遴選制度。

台南市中等學校校長協會理事長謝振宗、台南市中小學校長協會理事長陳明和14日舉行記者會，質疑台南市教育產業工會理事長侯俊良帶頭「網路霸凌」，企圖影響校長遴選作業。

2人表示，台南市政府教育局本月7日進行107年度校長遴選理念說明會時，在賢北國小任教的侯俊良，未經主辦單位及參加遴選校長們的同意，即擅自透過臉書直播方式供網友觀賞與回應，不僅連教育局人員也制止無效，甚至還放任網友在臉書公開回應辱罵校長。

2人更指出，侯俊良並非遴選委員，卻利用個人臉書平台直播，也沒有過濾管制謾罵言論，除侵害他人的權利外，還任由網友留言羞辱，可說是給台南市教育人員做了最壞的負面示範。經該會聯合理監事開會討論及諮詢律師後，決控告侯俊良妨害祕密罪，及該名網友公然侮辱罪。

稱直播具公益性 何罪之有

對此，侯俊良也出席記者會回應說，直播的第一天教育局並沒有制止，第二天該會祕書出席及直播時才被制止。但他認為，這本是一個公開的場合，臉書直播也是為了服務老師及家長，讓他們了解未來的校長，以彌補教育局制度的不足，具有公益性，何罪之有？針對校長協會提告，他予以尊重，也願意接受挑戰，一切交由司法釐清。

至於網友留言謾罵一事，侯俊良強調，公開留言者原本就應該謹慎發言，言論應受法律規範。

(中國時報)