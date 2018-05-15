禁行貨車卻能停車 險象環生

2018年05月15日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市翠亨南路因周邊公園預定地未徵收，民間設置6處停車場，其中不乏貨車、連結車停放，但事實上，市府將該路段畫為大車禁行路線，連結車禁入、卻能停車的現象相當弔詭，市議員陳麗娜要求加速徵地，才能杜絕大車進出、降低車禍風險。

議員痛批政策矛盾

翠亨南路南北向連接前鎮、小港區，市府將金福路至小港路段畫為大車禁行路線，但陳麗娜指出，周邊因公園預定地未徵收，共有6個民間停車場，常見大貨車、連結車停放，「禁止行駛卻能停車，有夠弔詭」，事實上，大車在翠亨南路川流不息。

她表示，該路段去年車禍不少，共有A1死亡車禍、39件A2致傷車禍、30件A3財損車禍，平均每5.2天就有1人因車禍死亡或受傷，她痛批，因為市府政策矛盾，把翠亨南路變成「黃泉路」。

促速徵地落實禁行

交通局長陳勁甫說，停車場是向監理機關合法申請、發給大貨車、連結車臨時通行證，市府權責在於畫定行駛路線，翠亨南路確實禁止大車通行，但因緊鄰港區、花卉市場，有貨車進出需求，確實易發生車禍，近期將會勘研擬增設號誌，減少車禍發生。

然而，陳麗娜認為，光是設置交通號誌於事無補，翠亨南路周邊空地早被畫為公園預定地，但喊了10多年一直並未進行土地徵收，呼籲市府加速進度，才能落實大車禁行；工務局長蔡長展則回應，會再評估闢建公園需求。

(中國時報)