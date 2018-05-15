山林巡護員 每人顧1528公頃

2018年05月15日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

復興區占地遼闊，林務局新竹林區管理處大溪工作站巡護人員，每人要巡守約1528公頃的林地，還要具備溯溪、登山等專業技巧，若不慎閃神，還可能掉落深谷。巡護員何啟文表示，希望保護好山好水，讓森林永續發展。

新竹林區管理處表示，巡護員目前編制161名，每人平均巡護面積達1528公頃，平均年齡約48.6歲。不但要有好體力，對於森林護管法規要熟悉，動植物生態也要很了解，堪稱山林的守護者。

何啟文表示，自己已有3年經驗，和5個月經驗的巡護員盧冠廷一起搭檔，工作就是在山林中巡視，也因為從小在山林長大，不但喜歡山林，也想保護山林，能夠獲得這項工作，相當開心。

何啟文又說，有次執行深山巡視時，發現樹上有疑似台灣黑熊的爪痕，地上也有熊爪印，當時他試圖避開，沒想到竟聽到熊叫聲，雖然沒有親眼見到台灣黑熊，但也印象深刻。

何啟文和盧冠廷表示，為了追查山老鼠，在山中埋伏數日都有可能，有次要抓山老鼠時，因警方還沒到場，山老鼠又跳下山谷逃跑，盧冠廷心急之下也跟著跳下去，還和山老鼠發生扭打，所幸警方即時到場，將山老鼠逮捕，但盧冠廷也滿臉傷痕。

何啟文和盧冠廷說，山老鼠大多會佯稱自己是獵人，躲避巡護員查緝，但2人都在山上長大，對於獵場位置相當熟悉，什麼時候是打獵季節？獵場在哪裡？根本騙不了人。2人說，若無證據，就會用勸導的方式，暗示山老鼠，若有明顯證據，就會與警方合作埋伏逮人。

(中國時報)