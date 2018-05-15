山林巡護員 每人顧1528公頃

林務局新竹林區管理處巡護員每人巡護達1528公頃，須具備溯溪、登山等專業技能。（賴佑維翻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

復興區占地遼闊，林務局新竹林區管理處大溪工作站巡護人員，每人要巡守約1528公頃的林地，還要具備溯溪、登山等專業技巧，若不慎閃神，還可能掉落深谷。巡護員何啟文表示，希望保護好山好水，讓森林永續發展。

新竹林區管理處表示，巡護員目前編制161名，每人平均巡護面積達1528公頃，平均年齡約48.6歲。不但要有好體力，對於森林護管法規要熟悉，動植物生態也要很了解，堪稱山林的守護者。

何啟文表示，自己已有3年經驗，和5個月經驗的巡護員盧冠廷一起搭檔，工作就是在山林中巡視，也因為從小在山林長大，不但喜歡山林，也想保護山林，能夠獲得這項工作，相當開心。

何啟文又說，有次執行深山巡視時，發現樹上有疑似台灣黑熊的爪痕，地上也有熊爪印，當時他試圖避開，沒想到竟聽到熊叫聲，雖然沒有親眼見到台灣黑熊，但也印象深刻。

何啟文和盧冠廷表示，為了追查山老鼠，在山中埋伏數日都有可能，有次要抓山老鼠時，因警方還沒到場，山老鼠又跳下山谷逃跑，盧冠廷心急之下也跟著跳下去，還和山老鼠發生扭打，所幸警方即時到場，將山老鼠逮捕，但盧冠廷也滿臉傷痕。

何啟文和盧冠廷說，山老鼠大多會佯稱自己是獵人，躲避巡護員查緝，但2人都在山上長大，對於獵場位置相當熟悉，什麼時候是打獵季節？獵場在哪裡？根本騙不了人。2人說，若無證據，就會用勸導的方式，暗示山老鼠，若有明顯證據，就會與警方合作埋伏逮人。

(中國時報)

致理3對3鬥牛賽 戴維斯開球 16國工藝精萃生命之樹 首度在台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。