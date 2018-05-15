雲林大糧倉動土 打造有機廚房

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中國時報
／雲林報導

雲林縣馬光農場的「大糧倉」14日動土，開始施設農水路、隔離帶等，完成後是全國面積最大的有機農業專區，而且是循環經濟的示範區。雲林農民大學輔導老師戴守谷說，有機小農和有意從事有機農業的青農及新農期待已久，今年應該就能進駐，不必再和鄰田展開農藥汙染對抗。

大糧倉計畫是政府的新農業政策之一，以栽種非基改大豆、玉米等雜糧為主，雲林土庫、虎尾地層下陷，農委會力推在此區進行旱作，減少抽取地下水，位於雲林縣虎尾、土庫交界的台糖公司馬光農場被畫為大糧倉基地。

台糖公司總經理管道一指出，該大糧倉有機專區計畫用地總計196.88公頃，共分4期，第1期39.57公頃、第2期37.26公頃、第4期65.23公頃，都是露天有機農業專區，第3期54.82公頃則規畫建置溫室設施，未來會和附近該公司的養豬場結合，以畜牧沼渣等做為有機肥，讓環保經濟循環不輟。

立委蘇治芬表示，這是台灣農業大躍進，讓台灣農業進軍國際精緻農產品之列又更接近一大步，台糖已成為農業領頭羊，也非常感謝戴守谷提供軟體專業，以及全國農業經理人協會理事長謝萬來協助凝聚農民。雲林縣副縣長丁彥哲感謝台糖釋出土地，解決有機農業用地不足問題，雲林可望成為最重要綠色有機廚房。

(中國時報)

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