神遇美和 東港東隆宮內埔遶境

2018年05月15日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

300年來第一次！東港東隆宮溫王爺將到內埔和天后宮媽祖及昌黎祠韓文公相遇，駐蹕美和科技大學校園內，舉辦「神遇美和－海洋文化暨迎王祭典系列活動」，是山海地區及閩客族群間的地方宗教大事，其中「千人開智慧」將申請世界紀錄認證。

東隆宮今年正值三年一科的東港迎王平安祭，為了深化地方宗教文化，美和科大邀請東隆宮溫王爺到內埔和在地的六堆媽祖與韓文公相遇，沒想到60年未嘗到外地出巡的溫王爺竟然3聖筊同意，讓廟方人員也非常驚訝。

3廟攜手美和科大從28日起展開為期2周的海洋文化暨迎王祭典系列活動，除了靜態海洋文化暨產業展、迎王祭儀文化展與迎王與海洋信仰文化論壇外，重頭戲6月14日溫王爺將在內埔市區遶境，也將舉辦千人開智慧活動，並請世界紀錄協會前來認證。

縣長潘孟安致詞表示，不同宗教有不同科典祭儀，龍頸溪是東港溪上游之一，透過河流串聯3座百年古廟，也象徵山與海、河洛與客家的信仰交流，是百年來難得的宗教文化盛會。

東隆宮表示，這次活動與東隆宮推動深化迎王文化內涵目標相符，溫王爺允准外地出巡，也成為東港地區話題；內埔天后宮則歡迎溫王爺到訪，是地方上大事；昌黎祠表示，韓文公暢揚文風，3廟1校合作開智慧活動造福莘莘學子，很有意義。

(中國時報)