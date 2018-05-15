私換特材溢收24萬 聯醫認錯退費

2018年05月15日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

把病患當肥羊？市議員戴錫欽接獲民眾投訴，3月分到北市聯醫動手術，術前簽署「健保自費同意書」，出院時竟發現院方「私換特材」，未事前徵詢病患和家屬同意，就更換成比原價多出8萬元的品項，且類似案例層出不窮，去年至今聯醫共違法溢收24萬餘元，成了黑心醫院。

對此，北市法務局表示，多收取費用要取得病人或家屬同意，否則可能構成不當得利，可要求院方退費；聯醫總院長黃勝堅則坦言，確實是內部疏失，後續會檢討改進，並主動退費給病患。

戴錫欽14日在議會質詢指出，有民眾今年3月18日到聯醫陽明院區進行骨科手術，術前簽署健保自費同意書，裝設2個人工椎間盤，1個價格21.3萬元，沒想到3月27日結帳時，發現院方竟擅自更換特材，改為1個要價25.3萬元的新品項，病患和家屬事前都不知情，卻要白白多付8萬元。

他調閱資料發現，從去年到今年4月，聯醫私換特材多達22件，其中陽明院區就占了18件、仁愛院區3件、中興院區1件。另外，病患簽署健保自費同意書後，院方未照原定金額收費，事後漲價多達54件，共違法溢收24萬餘元。

更誇張的是，院方聲稱病患住院期間，若重新招標導致特材漲價，本來就需跟病患多收費用，即便有庫存品，也要照新價格收費。但戴錫欽發現，投訴民眾簽署同意書前，該標案早已決標，根本是院方橫向聯繫有問題，才導致誤用舊價格，事後調漲也沒徵詢家屬同意，實在莫名其妙。

他要求，聯醫需立即改善，若原特材品項仍有庫存，必須依照對病人有利的舊價格計費，針對違法溢收案件也要盡快退費。

黃勝堅回應，經查是內部人員有疏失，未從系統更新最新價格，確實是便宜行事，也沒善盡告知責任，2周內會檢討改進並退費。

(中國時報)