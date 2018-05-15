小學生惡視力 6都新北最嚴重

新北市府表示，將於17日宣布將小一至小四免費視力檢查。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市國小學生視力不良率連續4年高過於全國平均值，更穩居6都之冠，儘管比率連續4年遞減，但仍將近50％，等於全市有近一半小學生視力不良，引起家長憂心；新北市府表示，將於17日宣布將小一至小四免費視力檢查，擴大為小一至小六，減緩視力惡化問題。

依據教育部資料顯示，新北市國小學生視力不良率103年學度49.91％、104學年度49.11％、105學年度48.71％、106學年度48.19％，不良比率逐年遞減，但卻連續4年高於全國平均值，位居六都之冠，足證國小學生視力惡化問題嚴重。

新北市驗光師公會副理事長黃群宸表示，在都市成長的孩子由於生活環境及課業壓力等問題，「近距離」學習機會較多，反觀中南部縣市有寬敞的生活環境、壓力較低，因此，視力不良比率落差值得重視。

教育局表示，近年來國小全面推動「規律用眼3010」、「天天戶外活動120」、「未就醫追蹤關懷」、「遵醫囑矯治」、「戶外活動要護眼」、「高度近視高危險群個案管理」及「家長衛生教育宣導」等7個策略；另外，更透過活動將視力保健的議題融入健康小學堂題目，加深學生印象。

教育局指出，從104學年度開始補助小二全額免費視力檢查，去年改為補助小一至小四，今年則將擴大為小一至小六，與衛生局等單位合作，一起防阻惡「視」力。

衛生局健康管理科長林惠萍表示，針對眼科醫療資源缺乏的16個行政區，將以「移動診間」的概念，透過民間捐贈的4部視力醫療保健巡迴車，結合眼科醫師開進校園，免費服務學生，提供學童護眼方案、視力複檢服務。

(中國時報)

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