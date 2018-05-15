等了19年 豐山活動中心啟用

2018年05月15日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣阿里山鄉豐山村活動中心在921地震中被震成危樓，歷經19年的波折、爭取，全新建造的活動中心14日完工啟用，阿里山鄉長杜力泉以「偉大的建築」來形容這座位在嘉縣最東北角偏遠村落的公共空間，強調它的偉大，是來自背後眾人的努力和無數的波折。

豐山村活動中心昨全新啟用，副縣長吳芳銘、杜力泉、縣議員何子凡、鄉代會主席武清山、民進黨嘉義縣長參選人翁章梁等人一同主持剪綵，吳芳銘說，地震後，居民只能租借土地搭貨櫃屋作為臨時村辦公處和活動中心，歷經多次溝通和奔走，爭取林務局林班地解編重建，才有全新活動中心。

「村民終於有一個共同的家」，豐山村長陳建富說，地震後原本公所已編預算要重建，直到打掉危樓才發現土地是暫准建地，無法申請建照，光是變更土地就「奮鬥快20年」。

杜力泉更形容19年要完成一件事不容易，指為了豐山活動中心，讓4、5屆的鄉長很苦惱，雖然不知道土地何時解決，公所仍努力省出1200萬元，再透過縣府和立委陳明文爭取到內政部400萬元補助，終於把總經費1548萬元，基地面積287.2平方公尺的活動中心蓋起來。

鑑於豐山村周遭多是林班地，新的活動中心未來將轉型成老人長青活力站、社區關懷照顧據點與社區藝文中心，陳建富說，土地得來不易，一定要多元使用，努力才有回報。

(中國時報)